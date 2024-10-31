«Ночь искусств» в музеях, концерт Дельфина и книжная ярмарка от «Альпины»

3 и 4 ноября казанские музеи присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках которой пройдут творческие программы и экскурсии по экспозициям. На предстоящей неделе казанцев ждет большое количество концертов: от композиций Linkin Park в исполнении оркестра до выступления Дельфина. Также в планах: показы иммерсивного спектакля «Анна Каренина», премьера фильма о футболисте Федоре Черенкове, матчи «Рубина», «Ак Барса» и «Уникса» и стендап Кости Пушкина. Подробнее — в афише.

Что посетить в «Ночь искусств»

3 ноября мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» пройдут в Государственном музее изобразительных искусств РТ. С 11:00 до 22:00 в главном здании музея запланированы программы «Музыка, живопись, танец — нас объединяет Пушкин» и «Святые заступники России», показ студентов русского драматического курса, лекция старшего научного сотрудника Андрея Минаева, концерт скрипичной музыки и экскурсия. Стоимость — 200 руб.

4 ноября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» также пройдут события в рамках «Ночи искусств». В программе: экскурсия по выставке «Рерихи. Путешествие в пространстве и времени. Центрально-азиатская экспедиция Н.К.Рериха», семейный мастер-класс по каллиграфии, концерт «Осенние краски: виолончель, фортепиано», моноспектакль «Заблудшие» и многое другое. Мероприятия продлятся с 12:00 до 18:00. Стоимость входа на выставки — 100 руб., каждая программа оплачивается отдельно.

4 ноября к акции «Ночь искусств» присоединится Казанский кремль. С 18:30 до 23:00 в музеях и выставочных залах пройдут тематические экскурсии, театрализованные программы, мастер-классы, лекции и квесты, выступления музыкальных коллективов. Например, в Музее Спасской башни можно будет посетить экскурсии по экспозиции и выступление струнного квартета. А в программе Музея естественной истории — мастер-классы для детей, семейный квест по залам музея, интеллектуальные игры, медиа-инсталляции «Казанское море» и «сумеречные экскурсии» по экспозиции музея. Вход на все события по билетам в музеи.

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Где послушать музыку

1 ноября в КРК «Пирамида» камерный состав оркестра CAGMO представит программу, основанную на творчестве легендарной рок-группы Linkin Park. Новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках вызовет чувство ностальгии по прошедшему, но незабытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

1 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит ВИА «Синяя птица». Сегодняшний репертуар ВИА — это незабываемые и всеми любимые хиты прошлых лет. Начало в 19:00, билеты стоят от 1600 руб.

В этот же день, 1 ноября, на сцене Big Twin Arena пройдет выступление исполнителя Дельфина. В программе концерта найдут свое место фирменные сценические номера и все любимые публикой хиты Дельфина. Часть музыкального материала получит неожиданное переосмысление и актуальный саунд-дизайн. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2700 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 ноября, на сцене Big Twin Arena пройдет выступление исполнителя Дельфина

Фото: Официальная группа в ВК: Дельфин Dolphin 1 ноября, на сцене Big Twin Arena пройдет выступление исполнителя Дельфина

Фото: Официальная группа в ВК: Дельфин Dolphin

2 ноября в Национальной библиотеке РТ пройдет концерт современной татарской академической музыки «Нурлы Казанда». Композитор Алсу Сунгатуллина сыграет романсы и произведения для хора, а также оркестровые, вокальные и инструментальные композиции. Начало в 18:00, билет стоит 500 руб. (6+)

3 ноября в КРК «Пирамида» группа RockCellos исполнит мировые рок-хиты на виолончелях. Со сцены прозвучат композиции таких групп, как Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen и многих других. Начало в 19:00, билеты — от 2200 руб. (6+)

4 ноября в 19:00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате живого интерактива. Оркестр на Булаке исполнит популярные композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 700 руб.

5 ноября в 19:00 в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт живой музыки «Вивальди и Эйнауди. Живые полотна» в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова и сопровождении картин Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Вивальди. Стоимость билетов — 1500 руб. (6+)

6 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит народная артистка Республики Татарстан, певица Эльмира Калимуллина. Новая сольная программа исполнительницы включает песни на татарском и русском языках, а также хореографию с участием балетной группы из Москвы. Начало в 18:30, билеты стоят от 900 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит народная артистка Республики Татарстан, певица Эльмира Калимуллина

Фото: Официальная группа в ВК Эльмиры Калимуллиной 6 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит народная артистка Республики Татарстан, певица Эльмира Калимуллина

Фото: Официальная группа в ВК Эльмиры Калимуллиной

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Какие спектакли посмотреть

31 октября в Татарской филармонии имени Тукая можно будет посмотреть балет «Лебединое озеро» в исполнении труппы «Новый классический балет». В основу сюжета мирового символа русского балета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта. Начало в 19:00, стоимость билета — от 1200 руб. (6+)

31 октября в 19:00 и 4 ноября в 18:00 на сцене театральной площадки MON покажут спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна — эдакого льва Бонифация из мультика, которого все время окружают дети. Зрители включаются в действие, наполненное выдумками, веселыми аттракционами и играми. Билеты стоят от 500 руб. (6+)

1 ноября в 19:00 в театре имени Камала покажут классическую постановку Карима Тинчурина «Угасшие звезды» / «Сунгэн йолдызлар», снискавшую славу еще в 1970-е. Структура пьесы удивительна тем, что в ней нет ярко выраженных героев-антагонистов. Сарвар и Исмагилю противостоит не Надир Махдум и даже не старуха-знахарка, но внеличностные категории — невежество, гибельный милитаризм, силы рока, что сближает «Угасшие звезды» с античной трагедией. Стоимость билетов — от 290 руб. (12+)

2 и 3 ноября в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Анна Каренина» по знаменитому роману Толстого. Надев маску, посетители попадают в эпицентр событий и становятся частью этой истории. Взаимодействуя с декорациями и выбирая свой собственный маршрут, каждый сможет погрузиться в атмосферу 19 века и последовать за любым из героев романа. Билеты стоят от 6000 руб. В этом году проект отметит шестой день рождения и после этого закроется навсегда. В честь этого 5 ноября в 19:00 заслуженная артистка РТ Елена Калаганова, исполнительница роли Лидии Ивановны проведет экскурсию с актерами спектакля, где можно будет прогуляться по локациям шоу. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2 и 3 ноября в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Анна Каренина»

Фото: Группа в ВК: «Особняк Демидова» 2 и 3 ноября в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Анна Каренина»

Фото: Группа в ВК: «Особняк Демидова»

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Что смотреть в кино

В прокат выходит спортивная драма «Федя. Народный футболист» — фильм-биография легендарного футболиста Федора Черенкова. Главный герой переживает не лучший период в своей жизни, но сохраняет мечту сыграть на Чемпионате мира. Из-за решения главного тренера сборной убрать его из команды Федор задумывается о завершении карьеры, но остается ради своей семьи и болельщиков. (12+)

Семейную комедию «Возвращение попугая Кеши» можно посмотреть в кинотеатрах с 31 октября. В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается говорящий и умный попугай Кеша. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю любимую девушку Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную попугаиху, с которой их когда-то давно разлучили. (6+)

С 31 октября в российских кинотеатрах начнут показывать драму «Время жить». Альмут и Тобиас живут в полной идиллии — у них очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря. (18+)

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Какие спортивные события посетить

31 октября в рамках Единой лиги ВТБ казанский баскетбольный клуб «Уникс» проведет матч с клубом «Уралмаш» из Екатеринбурга в «Баскет-холле». Начало матча в 19:00, билеты стоят от 900 руб.

1 ноября в «Татнефть Арене» состоится очередной матч Чемпионата КХЛ. Казанский «Ак Барс» встретится на льду с «Локомотивом» из Ярославля. Начало в 19:30, билеты — от 1200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 ноября Казанский «Ак Барс» встретится на льду с «Локомотивом» из Ярославля на «Татнефть-Арене»

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс» 1 ноября Казанский «Ак Барс» встретится на льду с «Локомотивом» из Ярославля на «Татнефть-Арене»

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

6 ноября на «Ак Барс Арене» пройдет футбольный матч Кубка России Fonbet между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Начало в 18:30, стоимость билетов начинается от 300 руб.

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Чем заняться еще

31 октября в Национальной библиотеке РТ пройдет показ документального фильма «Казанский шов». В нем рассказывается об уникальной технологии производства кожаных изделий. В съемках участвовали мастера кожаной мозаики, работавшие на Арской фабрике национальной обуви, закрывшейся в 2006 году. Начало в 18:30, вход по бесплатной регистрации.

31 октября в Галерее современного искусства пройдет презентация проекта «Пространство текста» от продюсерского центра документалистики Gorizont films. Проект-исследование татарского национального театра включает в себя альбом музыканта и театрального композитора Йусуфа Бикчантаева и серию видеоартов о театральном режиссере, народном артисте СССР Марселе Салимжанове и актерах театра имени Камала. Начало в 19:00, участие по регистрации.

3 ноября в КЦ «Чулпан» с новой программой выступит Костя Пушкин — популярный российский стендап-комик, участник проектов «Смех без правил», «Убойная лига» и резидент Stand-Up Club #1. Начало стендап-концерта в 19:00, стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

3 и 4 ноября в Центре современной культуры «Смена» пройдет фестиваль «Веранда Альпины» от издательства «Альпина». В программе: распродажа книг, маркет локальных брендов, встречи с писателями, лекции на разные темы, от мотивации и искусственного интеллекта до квантовой физики, психологии и японского кино. Мероприятие продлится с 12:00 до 19:00. Вход по бесплатной регистрации.

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