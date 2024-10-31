За форум «Россия — спортивная держава» в Уфе заплатили еще 9 млн рублей

На сайте госзакупок опубликованы шесть новых договоров ГАУ «Центр спортивной подготовки "Дворец борьбы"», заключенных на организацию и проведение форума «Россия — спортивная держава». Сумма закупок — 8,9 млн руб.

Самый дорогой контракт касается размещения рекламы в аэропорту Уфы, Дворец борьбы заплатил за нее 2,9 млн руб. На организаторские услуги было выделено 2,5 млн руб., на поставку и изготовление брендированных фотозон — 2,4 млн руб.

Всего для проведения спортивного форума Дворец борьбы заключил не менее 122 договоров. Общий размер расходов на мероприятие, с учетом 24 закупок республиканского Центра фехтования, составил 312,3 млн руб.

Форум «Россия — спортивная держава» состоялся в Уфе с 17 по 19 октября. В его программу включили культурные мероприятия, спортивные состязания, заседания совета по физической культуре и спорту при президенте России и совета по физической культуре и спорту при главе Башкирии, выставки и иные события.

Идэль Гумеров