В Челябинской области в ближайшие два дня ожидаются метель и гололед

На территории Челябинской области до 2 ноября ожидается снегопад, метель и гололед. Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона напоминает южноуральцам о необходимости быть внимательными на дорогах.

Челябинцев просят соблюдать на дорогах дистанцию с другими автомобилями, не превышать скорость, включать противотуманные фары и ближний свет, не останавливаться на обочинах, а также поменять шины автомобиля на зимние.

По данным гидрометцентра, с 1 по 2 ноября в Челябинской области порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха поднимется до +6°С. Ожидаются умеренные осадки в виде дождя или снега.