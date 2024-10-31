В Свердловской области задержали вымогателей, похищавших подростков

На территории Свердловской области задержали организованную преступную группу, которая занималась похищением подростков для шантажа и вымогательства денег в Екатеринбурге, передает близкий к региональной ФСБ России telegram-канал «Антитеррор Урал» со ссылкой на пресс-службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по п.п. «д», «ж», «з», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Как установили в ФСБ, в июле участники группы совершили вооруженное разбойное нападение на двух несовершеннолетних. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, они похитили подростков и под угрозами физической расправы вымогали у их родственников за их жизни по 300 тыс. руб. «Я напал на двух детей, которых попытался обвинить в незаконном обороте наркотических средств. Задержали дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона. В последующем получил на свою банковскую карту 30 тыс. руб.»,— признался один из задержанных.

Также изучаются факты, указывающие на причастность данных лиц в участии в преступном сообществе.

Ирина Пичурина