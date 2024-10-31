В Коркинском округе исполняющим обязанности главы назначен Александр Орел

Исполняющим обязанности главы Коркинского округа назначен экс-руководитель Ленинского района Челябинска Александр Орел. Такое решение приняло местное собрание депутатов 31 октября, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Кроме того, принята отставка Натальи Лощининой, покинувшей должность главы Коркинского округа 30 октября. Александр Орел также станет членом комиссии по комплексному улучшению ситуации в Коркино после массовых волнений из-за убийства таксистки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орел покинул пост по собственному желанию, о чем он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» 31 октября. Наталья Лощинина днем ранее заявила о своем уходе после произошедшего убийства таксистки в Коркино, массовых волнений и погромов в местах проживания цыган. Она отметила, что «отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы».

Убийство произошло 23 октября 2024 года в Коркино. Там было найдено тело 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) с четырьмя ножевыми ранениями. Подозреваемым стал 17-летний цыган. Вечером 24 октября местные жители устроили погром в районе проживания цыганской общины. Они бросали камни в их дома, поджигали и переворачивали машины.