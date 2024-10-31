Минобороны продает лом и отходы драгоценных металлов в Миассе за 80,8 млн рублей

Федеральное казенное государственное учреждение «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России объявило аукцион по продаже в рамках приватизации лома и отходов драгоценных металлов в Миассе. Стоимость товара оценивается в 80,8 млн руб., указано на сайте торгов России.

Продукты утилизации вооружения и военной техники находятся на Тургоякском шоссе, 4/9. В этом здании располагаются МФЦ, отделение межрайонной ИФНС России в Миассе и Южно-Уральский специализированный центр утилизации. На продажу выставлено 14,1 т лома и отходов драгоценных металлов. Шаг аукциона составляет 4 млн руб. Торги начались 31 октября. Прием заявок закончится 25 ноября. Ценовые предложения будут принимать 4-5 декабря.

Виталина Ярховска