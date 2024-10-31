Александр Орел уволился с должности главы Ленинского района Челябинска

Глава Ленинского района Челябинска Александра Орел покинул пост по собственному желанию. Об этом он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Орел в 1993-2001 годах работал учителем физики. С 2001 по 2011 годы был начальником отдела, заместителем начальника управления по делам образования Челябинска. С 2011 года выбран главой Ленинского района. Причиной ухода с должности Александр Орел назвал «новые вызовы».

По данным СМИ, в скором времени он займет пост главы Коркинского округа. 30 октября предыдущий руководитель муниципалитета Наталья Лощинина сложила полномочия, взяв на себя ответственность за общественные беспорядки, связанные с произошедшим 23 октября резонансным убийством 40-летней таксистки Елены Сарафановой.

Виталина Ярховска