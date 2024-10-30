«Хартия» ищет субподрядчиков на вывоз мусора в Ярославской области

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия» ищет подрядчиков для услуг по транспортировке мусора во всех районах и городских округах Ярославской области, кроме Ярославля и Даниловского района. Соответствующие аукционы объявлены на zakupki.gov.ru.

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Во всех контрактах срок исполнения обозначен с 1 января по 31 декабря 2025 года. Самый большой аукцион касается Пошехонского, Первомайского, Любимского, Большесельского, Ростовского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского районов и правого берега Некрасовского района. Начальная цена этого контракта составляет 521 млн руб. Планируемая масса отходов составляет 72,8 тыс. тонн, 67,7% из них – отходы жилища.

Аукцион на сумму 206 млн руб. объявлен по территориям Брейтовского, Некоузского, Мышкинского и Угличского районов. Масса отходов составляет 27 тыс. тонн. Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Рыбинска оценивается в 125 млн руб. Также региональный оператор ищет субподрядчиков на вывоз ТКО в Переславле-Залесском, Рыбинском и Ярославском районах.

В части территорий, по которым сейчас проводятся аукционы, ранее региональный оператор работал самостоятельно, в других (Переславль-Залесский, Рыбинск и иных) — с привлечением субподрядчика. Аналогичные аукционы, по данным портала госзакупок, «Хартия» объявляла в мае, однако на них не было подано ни одной заявки.

Алла Чижова