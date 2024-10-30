Нижнекамск стал третьим по объему инвестиций в Татарстане

Нижнекамск стал третьим по объему инвестиций районом в Татарстане, где 87% вложений поступает от градообразующих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамска.

По информации пресс-службы, республика занимает второе место в России по инвестиционному климату, и значительная часть капитала идет на развитие крупных предприятий, таких как «Нижнекамскнефтехим», ТАНЕКО и ТАИФ-НК. В рамках дальнейшего развития региона группа компаний «Татнефть» предложила создать экономическую зону «Зеленая долина — 2» для глубокой переработки зерна и производства модифицированных крахмалов, в том числе для биополимеров.

Также запланировано строительство индустриального парка «Этилен 600», где СИБУР будет поставлять сырье для резидентов, производящих продукцию для медицины и строительства. Готовится логистический терминал имени Дэн Сяопина, через который груз будет отправляться в Китай. В Нижнекамске появится и логистический хаб ТЭМПО для оптимизации транспортировки металлопроката и нерудных материалов, а также новый туристско-рекреационный комплекс «Камская гавань» с отелем и рыбацкой деревней.

Анар Зейналов