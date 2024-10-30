Губит «Эфес» вода

Арбитражный суд Уральского округа вслед за нижестоящими инстанциями отказал владельцу уфимского пивоваренного завода «АБ ИнБев Эфес» в удовлетворении жалобы в рамках рассмотрения иска ГУП «Уфаводоканал». Госпредприятие несколько лет пытается взыскать с компании более 54 млн руб. компенсации за сброс сточных вод. В 2020 году ГУП узнал, что фактически пивзавод сбрасывал больше нечистот, чем следовало из отчетов. Два года спустя это было доказано в рамках уголовного дела бывшего сотрудника «Уфаводоканала», которая фальсифицировала отчетность для «АБ ИнБев Эфес». Приговор стал «вновь открывшимся обстоятельством», на основании которого арбитражный суд, ранее отказавший в удовлетворении иска, принял его к повторному рассмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пивоварне «АБ ИнБев Эфес» не удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии, который в апреле этого года принял к рассмотрению иск ГУП «Уфаводоканал» о взыскании с компании 54,4 млн руб. В эту сумму госпредприятие оценило ущерб из-за сверхнормативной работы по очистке стоков пивоварни. В 2020 году «Уфаводоканал» выяснил, что его бывшая сотрудница фальсифицировала результаты исследований проб сточных вод пивоварни, занизив степень загрязнения. В результате ГУП понес значительные затраты на очистку стоков, но у него не было оснований выставить пивоварне счет на оплату сверхнормативной работы.

В 2021–2022 годах суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. Однако в 2023 году Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение. В апреле суд первой инстанции повторно стал рассматривать иск по вновь открывшимся обстоятельствам. Апелляционная инстанция, куда обратился «АБ ИнБев Эфес», в июле поддержала решение арбитражного суда Башкирии.

АО «АБ ИнБев Эфес» зарегистрировано в марте 2004 года в Москве. Уставный капитал — 15,8 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году 90,68% акций компании принадлежали AB InBev Efes B.V — совместному предприятию турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. В декабре 2023 года стало известно, что Anadolu Efes решило купить долю партнера, но в августе этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России не одобрила сделку. «АБ ИнБев Эфес» владеет в России 11 пивоваренными заводами. В 2023 году при выручке 108,6 млрд руб. чистая прибыль компании составила 16,7 млрд руб.

Под вновь открывшимися обстоятельствами, которые послужили причиной новой череды судебных разбирательств по иску «Уфаводоканала», стал приговор бывшей сотруднице предприятия Ларисе Студенкиной. В суде она призналась, что занижала показатели пивзавода по просьбе приятельницы, которая работала инженером-экологом на «Эфесе».

В октябре 2022 года Октябрьский районный суд Уфы признал ее виновной в служебном подлоге и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с запретом в течение двух с половиной лет работать в органах лабораторно-производственного контроля. Как установил суд, по результатам анализов сточных вод, отобранных у «АБ ИнБев Эфес» за 2015–2019 годы, было зафиксировано превышение нормативов сброса.

В кассационной жалобе на решение суда о повторном рассмотрении иска по вновь открывшимся обстоятельствам «АБ ИнБев Эфес» настаивало, что «преступное деяние сотрудника», установленное приговором Октябрьского райсуда, «необоснованно было признанно вновь открывшимся обстоятельством». По мнению компании, оно «не влияет на выводы судов относительно пропуска истцом срока исковой давности».

Арбитражный суд Уральского округа, отказывая в удовлетворении жалобы, отметил, что доводы ответчика «сводятся, по сути, к переоценке имеющихся в деле доказательств и сделанных судами на их основании выводов».

Ближайшее судебное заседание суда первой инстанции по рассмотрению иска «Уфаводоканала» назначено на 13 ноября.

В «АБ ИнБев Эфес» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

«Первоначальный отказ суда в удовлетворении иска «Уфаводоканала» обусловлен пропуском последним срока исковой давности. В случае, если при новом рассмотрении дела причинно-следственная связь между неправомерными действиями ответчика и возможностью истца обратиться в суд не будет установлена, то требование о взыскании задолженности за период с 2015 по 2018 годы, вероятно, будет оставлено судом без удовлетворения по той же причине»,— полагает партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов.

Булат Баширов