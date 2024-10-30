В Сургуте на участке проспекта Ленина временно перекроют движение
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) временно перекроют движение на участке проспекта Ленина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение введут с 22:00 3 ноября до 03:00 5 ноября.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В период перекрытия изменится схема движения двух автобусов: № 10 — при движении с ДК «Строитель», Газпром, пр. Ленина, ул. Энгельса далее по маршруту; № 112 — начало движения от остановочного пункта «Газпром» и далее по маршруту.