Татарстан получит 850 млн рублей на развитие промышленных технопарков

Республика Татарстан в следующие три года получит 850 млн руб. на развитие промышленных технопарков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

В 2025 году Татарстан продолжит получать поддержку на создание и модернизацию инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. Согласно проекту федерального бюджета, Татарстан получит субсидии на развитие технопарков в размере 850 млн руб. в течение трех лет. В 2025 году республике выделят 250 млн руб., а в 2026 и 2027 годах субсидия составит по 300 млн руб. ежегодно. Средства направят на создание и модернизацию объектов инфраструктуры, что обеспечит дальнейшее развитие электронной промышленности в регионе.

В январе стало известно, что КамАЗ начал строительство технопарка для радиоэлектронной промышленности в Набережных Челнах. Сообщалось, что объект возводится рядом с научно-техническим центром компании, на базе недостроенных объектов площадью 6,1 тыс. кв. м, расположенных на участке в 8,4 га.

Анар Зейналов