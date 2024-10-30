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В Салавате экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки

Бывший начальник пожарной части исправительной колонии в Салавате подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в конце августа за взятку в виде оборудования для плазменной резки он доставил на территорию исправительного учреждения два сотовых телефона, спрятав их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Телефоны фигурант уголовного дела отдал одному из осужденных.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности управления ФСИН по Башкирии. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к иным противоправным действиям.

Наталья Балыкова

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