В Салавате экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки

Бывший начальник пожарной части исправительной колонии в Салавате подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в конце августа за взятку в виде оборудования для плазменной резки он доставил на территорию исправительного учреждения два сотовых телефона, спрятав их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Телефоны фигурант уголовного дела отдал одному из осужденных.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности управления ФСИН по Башкирии. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к иным противоправным действиям.

Наталья Балыкова