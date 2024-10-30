Губернатор ЯНАО обсудил с главой МЧС развитие системы защиты населения от ЧС

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во время рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым в Москве обсудил развитие системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева) во время рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым (справа) в Москве Фото: пресс-служба МЧС РФ Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева) во время рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым (справа) в Москве Фото: пресс-служба МЧС РФ Следующая фотография 1 / 2 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева) во время рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым (справа) в Москве Фото: пресс-служба МЧС РФ Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева) во время рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым (справа) в Москве Фото: пресс-служба МЧС РФ

По данным ведомства, за лето в округе зарегистрировали 126 природных пожаров, при этом ни один населенный пункт не пострадал. Все лесные пожары ликвидированы в первый день возникновения, в паводкоопасный период подтоплений населенных пунктов в округе не допущено не было.

Отмечается, что Ямал первым в России внедрил искусственный интеллект в работу беспилотников, которые повышают эффективность работы спасателей, а также экономят бюджетные средства.

По словам Александра Куренкова, с начала года на Ямале уже проведено более 700 профилактических визитов в жилье, во время которых более 21 тыс. человек проинформированы о мерах пожарной безопасности. «Профилактике происшествий необходимо уделять большое внимание, искать новые подходы, чтобы достучаться до каждого гражданина»,— отметил он.

В МЧС добавили, что регион оказывает содействие ведомству в обновлении зданий пожарных частей и укреплении материально-технической базы. В текущем году переданы три пожарные автолестницы, а также более 300 пожарных рукавов. В 2023 году в Новом Уренгое введено в эксплуатацию современное пожарное депо. Кроме того, капитально ремонтируются здания пожарно-спасательных частей в Новом Уренгое и Салехарде. Сейчас проектируются и строятся новые объекты.

Полина Хабарова