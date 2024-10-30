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Коммерсантъ FM
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Худрук Госоркестра Чижевский анонсировал ежегодный фестиваль с лета 2026 года

Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Светланова Филипп Чижевский в интервью «Ъ» анонсировал проведение ежегодного фестиваля в Филармонии. Он начнется с лета 2026 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас обдумываем репертуар, в котором могут быть и премьеры, и музыка конца XIX века, и крепкий XX век, в котором есть очень много неигранного или игранного так, что хочется переиграть»,— рассказал худрук.

По словам Филиппа Чижевского, фестиваль будет включать три концертных программы: две с ним самим и еще одну — с приглашенным дирижером. «Мне интересно, чтобы к оркестру приходили большие дирижеры. Они есть в России»,— отметил господин Чижевский.

Подробнее читайте в интервью «Ъ», которое будет опубликовано позднее.

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