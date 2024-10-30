Казанская телебашня зажжет праздничную подсветку ко Дню народного единства

4 ноября на Казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС).

В День народного единства жители и гости Казани смогут увидеть световое шоу с изображениями георгиевской ленты, звезд и эффектами фейерверка. Это мероприятие поддержат телебашни во многих других городах России, где также пройдет аналогичная акция.

Кроме Казани, праздничная иллюминация будет включена в Москве на Останкинской телебашне, где покажут ролик с памятниками Минину и Пожарскому, а также символами праздника на других высотных зданиях в таких городах как Смоленск, Нижний Новгород и Челябинск.

Анар Зейналов