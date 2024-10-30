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Доходы бюджета Ярославской области в 2025 году превысят 125 млрд

В Ярославской области доходы бюджета на 2025 год запланированы в сумме свыше 125 млрд руб. Региональный бюджет на 2025 год и двухлетний плановый период обсудили на заседании областного правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, расходы будут равны доходам. При этом бюджет предусматривает выполнение социальных обязательств и развитие инфраструктурных проектов.

«Важно, что больше половины расходов направлено на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт. В денежном эквиваленте этот показатель в 2025 году вырос на 4 млрд руб.»,- сообщил господин Евраев.

Областное правительство запланировало увеличение зарплат бюджетников и индексацию социальных выплат. Планируется продолжить реализовывать проекты, инициированные губернатором, такие как «Наши дворы» и устройство архитектурной подсветки.

Участники заседания отметили, что в 2025 году на покупку жилья для детей-сирот и переселение из аварийного жилья направят больше денег, чем в 2024 году, — 500 млн руб. В целом на адресную инвестиционную программу в 2025 году правительством области предусмотрено 4,7 млрд руб. Также запланированы средства на поддержку участников СВО и помощь Акимовскому району Запорожской области.

Объем дорожного фонда региона в 2025 году составит 13,6 млрд руб. В правительстве области сообщили, что проект бюджета продолжат обсуждать совместно с депутатами. Уже 15 ноября состоится его первое рассмотрение.

Алла Чижова

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