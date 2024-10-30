За год внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 9%

С января по август этого года внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности премьер-министра республики Андрей Назаров. Объем экспорта увеличился на 7,7%, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Регион сотрудничает почти со 100 странами мира. В топ-10 контрагентов республики входят Китай, Турция, Казахстан, Индия, Беларусь, Узбекистан, Тунис, Бразилия, Гана и Киргизия. В этом году экспорт с этими странами составил $1,6 млрд или 77,6% от общего объема экспорта Башкирии. Внешнеторговый оборот достиг $ 2,2 млрд, что составило 73,1% от общего объема ВТО республики.

Майя Иванова