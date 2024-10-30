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В Сочи мошенники обманули ростовчанина на 1,6 млн рублей

В Сочи житель Ростова-на-Дону перевел на счет мошенников около 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Злоумышленники представились сотрудниками сотовой компании и убедили приезжего продиктовать коды из СМС-сообщений. Мошенники объяснили жертве, что это необходимо для продления договора на услуги связи.

После этого с заявителем связался человек, который представился работником банка. Злоумышленник сообщил о подозрительной активности в его личном кабинете на портале госуслуг. Он заявил, что с чужого устройства кто-то подал заявки на кредитование. На основании полученной информации ростовчанин, следуя указаниям мошенников, обналичил все свои сбережения, оформил кредит и перевел средства на «безопасные счета».

Сотрудники отдела полиции Центрального района Сочи оперативно отреагировали на ситуацию и задержали 20-летнего владельца счета, на который жертва перевела средства. Участник преступного сговора находился в Республике Татарстан.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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