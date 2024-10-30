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Замглавы ярославского поселения уволили из-за недостаточного образования

Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского района уволила заместителя главы из-за несоответствующего уровню занимаемой должности образования. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре объяснили, что в соответствие с законом должности муниципальной службы высшей группы могут занимать люди с высшим образованием не ниже специалитета или магистратуры. Вместе с тем, как пояснили в ведомстве, замглавы администрации имеет высшее образование уровня бакалавриата.

Прокуратура внесла в администрацию представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого трудовые отношении с сотрудником были прекращены.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году после проверки прокуратуры был уволен глава Веретейского сельского поселения Иван Сигарев. Уровень поселений в регионе будет ликвидирован в 2025 году вследствие проводимой реформы местного самоуправления.

Алла Чижова

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