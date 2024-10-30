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В Ярославской области в тройной аварии погиб водитель

В Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8 в аварии погиб водитель грузовика. Об этом сообщили в областном УМВД.

Авария произошла в 15:50 29 октября. 46-летний водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем BAIC и грузовиком Scania. Столкновение привело Shacman к съезду в левый кювет. В итоге водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

Алла Чижова

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