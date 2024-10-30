Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об издании «Нет камня на камне: Охота за африканскими драгоценностями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gemfields Фото: Gemfields

Поскольку книги о ювелирном искусстве не написал только ленивый, а недавно, например, книжку про турмалин параиба выпустила блогер, вообще не имеющая геммологического образования, то давайте будем поддерживать хорошие и интересные издания, написанные профессионалами. Сегодня об одном из таких.

Дебютная книга геммолога и журналиста Ричи Гоял Сикри «Нет камня на камне: Охота за африканскими драгоценностями» — это захватывающее чтение о путешествиях в поиске драгоценных камней. События последних 60 лет, истории, рассказанные представителями ювелирного бизнеса, про взлеты и падения, открытия новых месторождений. Рича Гоял Сикри приступила к работе в 2020 году и провела четыре года, находя эти интересные истории, связанные с торговлей африканскими драгоценными камнями от шахты до рынка.

Генеральный директор крупного дилера цветных драгоценных камней Gemfields Шон Гилбертсон описывает книгу поэтично: «Первое в своем роде произведение, которое вдохновляет и интригует читателей, сопровождающих удивительных личностей в путешествиях по миру цветных драгоценных камней». Вот так.