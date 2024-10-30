Зарубежные СМИ: Как проходит президентская кампания в США?

Камала Харрис выступила с «заключительным словом» в Вашингтоне. Крупный митинг у Белого дома состоялся ровно за неделю до выборов. Его название отсылает к прошлому политика, когда та была генпрокурором Калифорнии. Как и в суде, в своей предвыборной речи она выступила с обвинениями в адрес Дональда Трампа. Шансы кандидатов между тем сравнялись, Харрис опережает оппонента всего на 1%, следует из результатов опроса агентства Reuters и компании Ipsos. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria , Reuters Фото: Carlos Barria , Reuters

Для своего митинга вице-президент Камала Харрис выбрала парк The Ellipse у Белого дома: она предстала перед огромной аудиторией в том же месте, где 6 января 2021-го ее соперник обращался к тысячам сторонников, прежде чем они отправились на штурм Капитолия. Так Харрис обозначила опасность Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Его она назвала «мелким тираном», «нестабильным», «одержимым местью» и «поглощенным обидами». «Дональд Трамп десятилетие держал американский народ в разобщении и страхе друг перед другом,— цитирует ее газета. — Но мы не такие. Я обещаю быть президентом для всех».

Пригороды — вот на что Харрис делает ставку, пишет Politico. Их жители, избиратели с высшим образованием, дрейфуют в сторону демократов, пока республиканцы набирают обороты среди избирателей из числа «синих воротничков» в небольших городах. И этого достаточно, чтобы компенсировать ослабление Харрис среди чернокожих, латиноамериканцев и молодых мужчин.

Кандидат от Демпартии пытается дистанцироваться от Джо Байдена, не проявляя при этом нелояльности, замечает The Hill. Сравнивая пандемию COVID-19 2020-го с текущими вызовами, она подчеркнула: «Мое президентство будет иным, поскольку и проблемы теперь иные». Этот искусный трюк был омрачен новым скандалом из-за комментариев американского лидера. Общаясь по видео с демократическими активистами, Байден назвал сторонников Трампа «мусором». Так президент отреагировал на расистскую шутку о Пуэрто-Рико: выступавший на митинге республиканца комик назвал территорию «плавучим островом мусора». «Единственный мусор, который я вижу, — это его сторонники»,— заявил Байден. Это тут же подхватили союзники Трампа, обвинившие главу государства в том, что он назвал «мусором» полстраны. Президент же потом оговорился, сказав, что имел в виду, не людей, а риторику.

Тем временем Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании, признавался в любви к пуэрториканцам: «Никто не любит их больше, чем я»,— цитирует его The Guardian. В целом же, в его речи смешались личные нападки, обиды, антииммигрантские высказывания и немного политики.

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