В деле о сносе терм «Тепло» под Уфой назначена пожарная экспертиза

Арбитражный суд Башкирии назначил дополнительную пожарно-техническую экспертизу в рамках спора между ООО «Горизонт», владеющего термальным комплексом «Тепло» в селе Нижегородка (20 км от Уфы), с администрацией Уфимского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», «Горизонт» просит суд признать за компанией право собственности на два здания термального комплекса, а администрация Уфимского района, в свою очередь, пытается добиться их сноса либо «приведения в соответствие установленным требованиям». По мнению администрации, оба здания являются самовольными постройками, так как были возведены без разрешения на строительство.

В декабре 2023 года, спустя полгода после открытия комплекса, суд запретил «Горизонту» эксплуатировать здания до вступления в силу решения суда. Он принял во внимание, что Главное управление МЧС России по Башкирии установило, что помещения в термах не соответствуют ряду нормативных актов, связанных с пожарной безопасностью.

В апреле суд поручил республиканскому ГБУ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» провести экспертизу спорных зданий. Но, как указано в определении, в ее рамках не исследовался вопрос по пожарно-технической части.

Пожарная экспертиза поручена специалисту Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Башкортостан». Перед ним поставили семь вопросов. В частности, он должен оценить работоспособность пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы внутреннего противопожарного водопровода и так далее. Срок выполнения работ — месяц со дня получения материалов.

Олег Вахитов