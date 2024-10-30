Спикер Курултая Башкирии призвал депутатов петь гимн

На октябрьском заседании Курултая Башкирии председатель башкирского парламента Константин Толкачев призвал депутатов петь гимны, а не только их слушать, сообщает пресс-служба парламента республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«У нас здесь немых нет. И страна всеобщей грамотности,— обратился спикер к депутатам, открывая заседание. — Поэтому давайте все-таки петь слова наших гимнов — российского и республиканского. А то все закрыли рты, скромно так смотрят, потупили глаза…».

Господин Толкачев напомнил, что в свое время республиканский парламент принял законы о гимне и других государственных символов республики, и отметил, что депутаты в первую очередь должны своим собственным примером демонстрировать уважение к символике России и Башкирии.

Майя Иванова