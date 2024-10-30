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В Ярославской области изменится величина прожиточного минимума

В Ярославской области в 2025 году вырастет величина прожиточного минимума на душу населения с 14949 до 17733 руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вырастет и величина прожиточного минимум для трудоспособного населения (с 16294 до 19329 руб.), пенсионеров (с 12856 до 15250 руб.) и детей (с 14501 до 17201 руб.).

«Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года»,— указывается в постановлении.

Региональный прожиточный минимум используется для расчета мер социальной поддержки малоимущим гражданам.

Алла Чижова

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