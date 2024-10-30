НРА повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ»

Рейтинг повышен сразу на две ступени до уровня «BBB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»



Фото: предоставлено ПАО «АПРИ»

Как сообщают в НРА, повышение кредитного рейтинга ПАО «АПРИ» обусловлено существенным увеличением операционного денежного потока до изменения оборотного капитала, рентабельности по EBITDA и оборачиваемости дебиторской задолженности, улучшением прозрачности на фоне консолидации всех реализуемых проектов в периметр отчетности по МСФО, повышением оценки стратегического менеджмента и стабильности деятельности.

«Рейтинг на уровне „ВВB-|ru|“ обусловлен: высокой оценкой рентабельности показателя EBITDA, комфортной оценкой обеспеченности обслуживания долга, высокой оценкой корпоративного управления, адекватным развитием системы риск-менеджмента, высоким уровнем стратегического управления, низкой зависимостью от поставщиков, продолжительным сроком работы на рынке», — отмечают в Национальном Рейтинговом Агентстве.

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