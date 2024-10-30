В Уфе субсидии на место в частном детском саду увеличили на 800 рублей

В Уфе увеличили размер субсидии на оплату частного детского сада. Мера поддержки предоставляется родителям в виде сертификатов, которыми можно частично оплатить образовательные услуги негосударственного дошкольного учреждения.

Сертификаты выдаются в Башкирии с 2019 года для повышения доступности дошкольного образования и поддержки частных детсадов. Первым городом, где запустили проект, стал Стерлитамак. В 2020 года программа начала работать в Уфе. С момента утверждения порядка выдачи сертификатов их номинал составлял 6 тыс. руб. Постановлением мэрии от 29 октября этого года сумма увеличена на 800 руб., до 6,8 тыс. руб. Соответствующие изменения внесены в порядок предоставления меры поддержки.

Для получения сертификата родители должны зарегистрировать ребенка в электронной очереди в детский сад. Оплатить сертификатом можно услуги по присмотру и уходу в частных детсадах, работающих по образовательным программам дошкольного образования. Организациям и индивидуальным предпринимателям, открывшим дошкольные учреждения, субсидия по сертификату выплачивается при отсутствии задолженности по налогам и взносам в бюджет, кроме этого, учредители не должны быть включены в перечень иноагентов, юридических и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Наталья Балыкова