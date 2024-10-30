Темпы промышленного роста в Башкирии отстают от прошлогодних значений на 2,9%

Промышленное производство в Башкирии с января по сентябрь 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%. При этом в 2023 году темпы роста были выше на 2,9% — рост к девяти месяцам 2022 года составлял 7,5%. Такие данные приводит Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Падение темпов роста фиксируется восьмой месяц подряд, а отставание от прошлогодних значений специалисты Башстата констатируют с июня.

К январю-сентябрю 2023 года обрабатывающий сектор вырос на 8%, лидерами в этом секторе стали такие отрасли, как производство пищевых продуктов (рост 37,6%), бумаги и изделий из нее (19,8%), электрооборудования (15%). Сфера ремонта и монтажа машин упала на 26,4%, производство кожи и кожаных изделий — на 26,1%, готовых металлических изделий — на 19,2%.

В энергетическом секторе рост производства составил 0,2%. Сырьевой сектор и сфера коммунальных услуг продемонстрировали падение на 10,6% и 3,3% соответственно.

Идэль Гумеров