В Чувашии появятся школьные бизнес-компании. Проект Чувашского регионального отделения «Деловой России» стал одним из победителей грантового конкурса Минэкономразвития республики, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии появятся школьные бизнес-компании в рамках проекта «Деловой России»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии появятся школьные бизнес-компании в рамках проекта «Деловой России»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект призван вовлечь подростков в предпринимательство. Школьные бизнес-компании создадут старшеклассники в 10 школах республики. Перечень школ определят до конца 2024 года. Планируется охватить около 600 школьников.

У каждой бизнес-компании будет свой наставник — предприниматель, член «Деловой России». Он будет курировать группу очно и онлайн. По итогам проекта будет проведен конкурс бизнес-планов. «Деловая Россия» планирует распространить проект в школах Чувашии и проработать нормативную базу для урегулирования организации деятельности бизнес-компаний в образовательных учреждениях.

Активная фаза проекта стартует в начале 2025 года.

Диана Соловьёва