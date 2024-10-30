Спортсмены из Татарстана завоевали 34 медали на чемпионате ПФО по плаванию

Пловцы из Республики Татарстан завоевали 34 медали и выиграли командный зачет на чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Лидером команды из Татарстана стала Софья Дьякова, она завоевала три золотые медали на дистанциях 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем. По два золота также завоевали Дина Кирамова, Эдуард Валиахметов и Николай Зуев.

С 25 по 28 октября в семи городах России прошли чемпионаты и первенства федеральных округов по плаванию на короткой воде, целью которых является формирование сборных команд субъектов РФ для участия в чемпионате России. Чемпионат Приволжского федерального округа (ПФО) проходил в Саранске.

Влас Северин