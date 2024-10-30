«РУСАЛ Урал» подал иск к Калужскому заводу энергомашиностроения на 391 млн

АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к АО «Калужский завод энергетического машиностроения» (КЗАЭМ). Сумма исковых требований составляет более 391 млн руб. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в карточке дела, исковое заявление было подано 28 октября. Информация о сущности исковых требований в картотеке пока не отображается.

В пресс-службе «РУСАЛ Урал» пока не стали комментировать иск.

Анастасия Таначева