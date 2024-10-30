Предложение вторичного жилья в Екатеринбурге за месяц сократилось на 5,9%

В Екатеринбурге за октябрь объем предложения готового жилья сократился на 5,9%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». В среднем по городам-миллионникам этот показатель составил за месяц 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге за октябрь практически не изменилась и составила 116 руб. за кв. м (+0,2%). Средняя полная стоимость квартиры на рынке готового жилья в октябре составила 5,7 млн руб., а средняя площадь — 49,1 кв. м.

В Тюмени количество предложений готовых квартир снизилось на 9,1%, а средняя цена метра составила 115 тыс. руб. (+0,1%). Средняя площадь квартиры составляет 52 кв. м, а средняя полная стоимость составила 5,9 млн руб.

В Ханты-Мансийске количество доступных предложений на рынке вторичной недвижимости снизилось на 6,8%. Средняя цена метра выросла за месяц на 1% и составила 117 тыс. руб. В среднем полная стоимость квартиры составила 6,4 млн руб., а средняя площадь - 55,9 кв.м.

Ранее аналитический отдел Уральской палаты недвижимости (УПН) сообщал, что за первые восемь месяцев 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 6,4% и составила 121,3 тыс. руб. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 11,5%.

Анна Капустина