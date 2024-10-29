Умерла актриса из «Тутси» Тери Гарр

Американская актриса и певица Тери Гарр умерла в возрасте 79 лет. Актриса скончалась утром в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом, сообщила New Your Post ее агент Хайди Шеффер. Тери Гарр наиболее известна по роли в фильме «Тутси» 1982 года с Дастином Хоффманом в главной роли. Сыграв в фильме подругу главного героя, актриса была номинирована на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil McCarten / Reuters Фото: Phil McCarten / Reuters

Тери Энн Гарр (настоящее имя актрисы) родилась 11 декабря 1944 года. Детство провела в городе Лейквуд, штат Огайо. Затем ее семья переехала в Калифорнию. Там Тери Гарр окончила школу и два года проучилась в колледже. После этого бросила учебу, переехала в Нью-Йорк и стала заниматься актерским мастерством. Училась в знаменитой Актерской студии, преподававшей собственный «актерский метод», основанный на системе Станиславского.

Она начинала карьеру как танцовщица гоу-гоу в безымянных ролях в молодежных фильмах и телешоу. Первым заметным успехом в кино для нее стала небольшая роль в сатирической комедии «Голова» 1968 года с Джеком Николсоном в главной роли. Однако прорывом для госпожи Гарр стала роль Инги, помощницы Франкенштейна, в комедийном фильме ужасов Мела Брукса 1974 года «Молодой Франкенштейн». В 1982-м она сыграла Сэнди Лестер, подругу главного героя в комедии Сидни Полака «Тутси». Несмотря на номинацию на «Оскар», награду актриса не получила. В том году премию выиграла ее коллега по фильму Джессика Лэнг.

Всего за практически 40-летнюю карьеру Тери Гарр снялась в более чем в 140 фильмах и телешоу. В 2002 году актриса рассказала, что у нее диагностирован рассеянный склероз. Симптомы заболевания начали проявляться у нее еще в 1990-х, мешая работать. В 2011 году актриса объявила о завершении карьеры.