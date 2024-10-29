Суд рассмотрит дело о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Вологодской области, который обвиняется в мошенничестве с «Пушкинскими картами». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обвинение считает, что в 2021 году житель Вологодской области стал участником программы «Пушкинская карта» от лица руководителей учреждений культуры по подложным документам. Затем он организовал продажу 390 билетов на несуществующие мероприятия в Ярославской области. Как полагает обвинение, через интернет мужчина находил студентов и предлагал им обналичить «Пушкинскую карту» за 500-1000 руб. Получая данные для входа, он покупал билеты на свои несуществующие события.

«Впоследствии он получил от государства денежные средства, равные стоимости билетов, причинив Министерству культуры РФ ущерб на сумму более 850 тыс. руб. На похищенные денежные средства он купил автомобиль, легализовав их»,— отмечают в прокуратуре.

Обвиняемому вменяется покушение на мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Дело расследовало ярославское УМВД, а рассматривать будет — Вологодский городской суд.

Алла Чижова