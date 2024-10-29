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В Нижнекамске строительство детской поликлиники №3 завершено на 94%

В Нижнекамске на завершающей стадии строительства находится детская поликлиника №3, которая расположена в микрорайоне 35а. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 94%, сообщает пресс-служба ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ).

Завершаются внутренние отделочные работы, установка системы отопления и лифтового оборудования, а также монтаж входных групп. Параллельно продолжается облицовка фасада здания и благоустройство территории.

Трехэтажное здание поликлиники общей площадью 1250 квадратных метров будет вмещать до 200 пациентов в сутки. Здесь разместятся кабинеты участковых педиатров, «красная зона» для приема пациентов с повышенной температурой, процедурные и кабинеты неотложной помощи, а также рентген-аппарат.

Проект строительства детской поликлиники реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Открытие новой поликлиники запланировано на конец 2024 года.

Анар Зейналов

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