ЯГТУ начнет готовить специалистов-судостроителей

ЯГТУ, ООО «Верфь братьев Нобель» и ООО «Рыбинская верфь» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в части подготовки специалистов для судостроительных предприятий. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Участие предприятий сделает образовательный процесс более практико-ориентированным. Специалисты заводов будут выступать в роли преподавателей и наставников, студенты смогут проходить практику на верфях, изучать технологии и материалы, получать актуальные знания и востребованные компетенции»,— подчеркнул губернатор.

Как сообщает правительство области, подписанное соглашение – итог работы губернатора Михаила Евраева. Как отметила ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова, вуз первым в регионе начинает подготовку специалистов-судостроителей по программам высшего образования. Специалистов обещают готовить и в новом колледже ЯГТУ «Политехник», который заработает в 2025 году.

Глава региона Михаил Евраев также обозначил, что регион играет огромную роль в развитии судостроительной отрасли.

«Главой государства Владимиром Путиным принято решение о создании Морской коллегии. С ее председателем и помощником президента Николаем Патрушевым определили задачи, которые стоят перед нашим регионом. Ярославская область вносит весомый вклад в развитие отрасли и как поставщик современных судов военного и гражданского назначения, и как образовательный центр»,— отметил господин Евраев.

Алла Чижова