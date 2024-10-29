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Уралвагонзавод начал производить «мангалы» для бронетехники

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в Нижнем Тагиле наладил производство «мангалов» для бронетанковой техники. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

По данным УВЗ, «фальшкрыши» создает бригада молодых специалистов, которая работает под руководством опытных сотрудников.

15 февраля Свердловскую область посетил президент РФ Владимир Путин, в программу его визита вошло посещение УВЗ . Он высоко оценил продукцию предприятия. «От себя лично и от наших ребят, которые используют вашу технику, скажу, она достойна самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90. Просто знаю, что ваши бригады выезжают в зону специальной военной операции (СВО), работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим восстанавливать технику»,— сказал тогда президент.

Полина Хабарова

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