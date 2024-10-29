В Тобольске на стройке ЖК упал башенный кран

В Тобольске (Тюменская область) при строительстве жилого комплекса упал башенный кран. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате произошедшего никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Тюменской области Фото: пресс-служба прокуратуры по Тюменской области

Кран упал сегодня днем, 29 октября. Проверка будет проводиться с привлечением специалистов ГУ строительства региона, Ростехнадзора. Во время нее будет проверено соблюдение требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности, охране труда.

На место выехал тобольский межрайонный прокурор Сажин Андрей. Ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки также находятся на контроле прокуратуры.

Полина Хабарова