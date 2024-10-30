На строительство Чистопольской оросительной системы выделят еще 233,8 млн рублей

В Чистопольском районе на второй этап строительства оросительной системы выделят 233,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Строительство будет проводиться в деревне Средний Толкиш. В рамках закупки запланированы подготовительные работы, рекультивация земель, установка дорожных насыпей, водопропускных труб. Компания-подрядчик должна будет установить дорожные знаки, наружные сети водоснабжения, систему наружных электрических сетей и линий связи.

Заказчиком выступает управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу. Строительные работы должны выполнить до 30 ноября 2025 года. Гарантийный срок на результат строительства составит 5 лет.

Ранее на создание оросительной системы в Чистопольском районе планировали выделить 470 млн руб. По информации из документов, 300 млн руб. хотели направить на строительство объекта в этом году, еще 170 млн — в 2025 году.

Диана Соловьёва