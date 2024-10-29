В Тюмени грузовик сбил на пешеходном переходе школьника

В Тюмени грузовик Shacman на пешеходном переходе сбил 15-летнего школьника. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, он с травмой ноги доставлен в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Рядом с подростком шла 61-летняя женщина, она отступила назад, чтобы не попасть под машину. Отмечается, что она тоже была травмирована.

За рулем грузовика был 45-летний мужчина. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, у Shacman не работает тахограф, диагностической карты нет. «Водитель уже привлечен к административной ответственности»,— сказано в сообщении.