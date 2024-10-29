Премьеру финала мультсериала в Сочи Парке посетили больше тысячи человек

В понедельник, 28 октября, в Международный день анимации, в Сочи Парке прошла премьера финального эпизода первого сезона мультсериала «В сказку портал». Мероприятие посетили более 1 тыс. гостей, сообщает пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Сочи Парка» Фото: пресс-служба «Сочи Парка»

Премьера прошла в шатре-шапито «Сочи Парк Арена». Мероприятие организовали с участием Бабы Яги, которая анонсировала премьеру через свой Telegram-канал и разослала приглашения с бесплатными билетами своим поклонникам.

В ходе сюжета анимационного сериала зрители познакомились с различными персонажами и узнали о прошлом Бабы Яги и Кощея. Как рассказала гендиректор АО «Сочи-Парк» Людмила Кузнецова, у мультфильма уже почти 50 млн просмотров на популярных онлайн-площадках.

Мария Удовик