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В Апастовском районе Татарстана грузовик насмерть задавил грузчика

29 октября на ул. Ворошилова в селе Танай-Тураево Апастовского района Татарстана грузовой автомобиль задавил 36-летнего грузчика компании «СЭС-Регион». Мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Наезд произошел около 14:25 во время погрузки отходов производства при движении назад. На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин.

Прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Диана Соловьёва

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