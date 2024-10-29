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Пенсионерка из Татарстана сменила фамилию 8 раз ради займов

Жительница Агрызского района Татарстана восемь раз сменила фамилию, имя и отчество, чтобы взять кредиты. Общая сумма займов превысила 1,1 млн руб., сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан.

По данным службы, пенсионерка, подавая заявления на смену имени и фамилии, трижды брала новые фамилии, трижды меняла имя и дважды — отчество. После каждого изменения данных она оформляла кредиты в микрофинансовых организациях. Приставы регулярно запрашивали информацию в ЗАГС и выяснили, что за множественными личностями скрывается один и тот же человек.

На данный момент пенсионерка скрывается в Удмуртии, ее местонахождение уточняется. В пресс-службе отмечают, что ближайшее время точный адрес будет передан удмуртским приставам, которые планируют наложить арест на имущество должницы.

Анар Зейналов

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