В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении 1,4 млн рублей у пенсионеров

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 20-летнего жителя Пермского края к пяти годам колонии общего режима за хищение у пяти пенсионеров 1,4 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый вошел в состав организованной преступной группы, которая похищала пожилых жителей региона. Соучастники звонили пенсионерам, представляясь их близкими родственниками или сотрудниками правоохранительных органов, вводили в заблуждение о виновности в ДТП и необходимости передачи денежных средств.

Отмечается, что подсудимый забирал приготовленные потерпевшими деньги, 10% которых оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму перечислял соучастникам. Материалы уголовного дела в отношении иных участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Полина Хабарова