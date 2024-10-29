В Ярославской области выросло число премиальных авто

В Ярославской области в 2023 году количество премиальных автомобилей (стоимостью свыше 10 млн руб.) выросло на 42,5% по отношению к 2022 году, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Если в 2022 году таких машин в регионе было зарегистрировано 73, то в 2023 году уже 104. Налоги от таких авто выросли с 13,4 до 16,6 млн руб. за год или на 24,2%.

Число люксовых автомобилей и сумма собранных налогов в Ярославской области увеличились быстрее, чем в среднем по России (прирост 22,3% по количеству и 16,6% по налогам).

Как отметили авторы исследования, отчасти рост числа дорогих машин обусловлен их подорожанием. Однако основной причиной аналитики назвали «улучшение благосостояния граждан». Больше всего премиальных автомобилей в Москве — около 10 тыс.

Антон Голицын