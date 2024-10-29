Возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника культуры в Уфе

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия народов Российской Федерации — Второго дома усадьбы Скрипова на улице Ленина в Уфе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установило ведомство, после реконструкции, которую провели без разрешительных документов, четырехэтажный дом стал пятиэтажным с мансардным и подвальным этажами. Также были изменены элементы, которые являются предметом охраны.

Второй дом усадьбы Скрипова входит в комплекс из трех зданий-памятников, включающий также главный дом и хозяйственную постройку.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2018 года ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан» продало на торгах это здание за 22,5 млн руб. физлицу Владимиру Иванову.

Майя Иванова