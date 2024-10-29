Энергетики «Россети Тюмень» передали бойцам СВО 10 автомобилей УАЗ

«Россети Тюмень» передали 10 машин высокой проходимости бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей УАЗ 390995 прошла в Нижневартовске. Из ХМАО-Югры в зону проведения СВО технику помогут доставить представители общественных организаций «Институт развития кадров» и «Спорт без границ».



Системообразующая энергокомпания ХМАО-Югры регулярно оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Волонтеры и молодые специалисты «Россети Тюмень» собирают для бойцов необходимые вещи, снаряжение и предметы первой необходимости. В рамках этой работы энергетики взаимодействуют с государственными фондами и некоммерческими организациями. Переданные автомобили принесут пользу бойцам в зоне специальной военной операции.

– Сегодня мы передали 10 единиц техники в воинские части, участвующие в специальной военной операции. Каждый автомобиль подготовлен к совершению марша и дальнейшей эксплуатации в местах базирования подразделений. Мы уверены, что спецтранспорт, который обеспечивал комфорт мирных жителей, станет верным помощником в достижении всех целей, стоящих перед бойцами, – отметил заместитель генерального директора по безопасности «Россети Тюмень» Михаил Плохов.

Отметим, что ветеранам СВО, завершившим службу, компания предоставляет возможность бесплатно пройти переподготовку на базе Корпоративного учебного центра, получить новую профессию и начать работу в «Россети Тюмень». В настоящий момент в коллективе энергокомпании уже есть трудоустроенные ветераны специальной военной операции.