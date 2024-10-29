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В Екатеринбурге эвакуируют БЦ «Рифей»

В Екатеринбурге запланирована тренировка сотрудников МЧС в БЦ «Рифей» (ул. Московская, 54). Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, эвакуация при помощи пожарно-спасательной техники запланирована во вторник, 29 октября, около 16:00.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,— сказано в сообщении.

25 октября на улице Бахчиванджи эвакуировали сотрудников распределительного центра Ozon. В здании сработала пожарная сигнализация. По данным компании, мероприятие было запланировано с целью учений.

Полина Хабарова

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