В Екатеринбурге эвакуируют БЦ «Рифей»

В Екатеринбурге запланирована тренировка сотрудников МЧС в БЦ «Рифей» (ул. Московская, 54). Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, эвакуация при помощи пожарно-спасательной техники запланирована во вторник, 29 октября, около 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,— сказано в сообщении.

25 октября на улице Бахчиванджи эвакуировали сотрудников распределительного центра Ozon. В здании сработала пожарная сигнализация. По данным компании, мероприятие было запланировано с целью учений.

Полина Хабарова