Жительница Казани потеряла более 2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

В Казани 32-летняя женщина потеряла 2,1 млн руб., став жертвой мошенничества при попытке заработать на торговой бирже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, в конце августа в одной из социальных сетей женщина познакомилась с молодым человеком, который убедил ее вложить деньги в инвестиции на бирже. Вскоре с потерпевшей связалась девушка, предоставившая инструкции по установке необходимых приложений на телефон.

Имея личные сбережения в 56 тыс. руб., женщина оформила кредит на 800 тыс. руб. и перевела эти средства на счет, конвертировав их в иностранную валюту. Затем ей позвонил мужчина, представившийся Максимом, и сообщил, что на ее счете находится более 2 млн руб., но для их вывода необходимо внести еще 300 тыс. руб. Для этого потерпевшая снова оформила кредит и перевела деньги.

Неизвестные лица продолжали обманывать женщину, убеждая ее оформлять кредиты на суммы в 300 и 200 тыс. руб., но вывести свои средства ей так и не удалось. Позже они потребовали еще 500 тыс. руб., и тогда потерпевшая продала свой автомобиль, чтобы оплатить требуемую сумму.

Когда звонившие вновь запросили 200 тыс. руб., женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для выявления всех обстоятельств и задержания подозреваемых.

Анар Зейналов